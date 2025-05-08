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«ПСЖ» выбил «Арсенал» в 1/2 ЛЧ, КДК отменил красную Карраскаля, Шунин закончил карьеру, «Юта» выбрала название, прокуратура обжаловала приговор Дани Алвесу и другие новости

«ПСЖ» выбил «Арсенал» в 1/2 ЛЧ, КДК отменил красную Карраскаля, Шунин закончил карьеру, «Юта» выбрала название, прокуратура обжаловала приговор Дани Алвесу и другие новости

1. «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» и в Париже – 2:1. Давид Райя отразил пенальти Витиньи, Хакими и Фабиан Руис забили, а гола Сака оказалось недостаточно.

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