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Происшествия

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В Саратовской области состоялось открытие мемориальной доски первому руководителю регионального следственного управления СК России Николаю Владимировичу Никитину

В Саратовской области состоялось открытие мемориальной доски первому руководителю регионального следственного управления СК России Николаю Владимировичу Никитину

 В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области состоялось открытие мемориальной доски первому руководителю регионального следственного управления генерал-лейтенанту юстиции Николаю Владимировичу Никитину, который ушел из жизни 8 июля 2022 года.

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