China Halts New Battery Storage Plant Approvals By Tsvetana Paraskova of OilPrice.com China has paused approvals for new battery storage factories amid a review of existing and planned capacity, Chinese financial news outlet Cailianshe reported this weekend, citing industry sources.
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