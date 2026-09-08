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Zero Hedge

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China Halts New Battery Storage Plant Approvals

China Halts New Battery Storage Plant Approvals

China Halts New Battery Storage Plant Approvals By Tsvetana Paraskova of OilPrice.com China has paused approvals for new battery storage factories amid a review of existing and planned capacity, Chinese financial news outlet Cailianshe reported this weekend, citing industry sources.

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