Игнатов перешел от Рукавицына к Плющенко

Один из сильнейших фигуристов-одиночников России Макар Игнатов объявил о смене тренера. 23-летний Игнатов покинул группу Евгения Рукавицына, где тренировался с 2015 года — то есть, практически всю карьеру, и перешел в академию Евгения Плющенко.
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