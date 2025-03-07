Выбросы мазута в Краснодарском крае участились из-за потепления

АЮ

Александр Юткин

У нас не законы и правила, а договорняки сватов. Вот и хлебаем. Насравшая больше этих танкеров мразь за бугром рыгает и на нас лениво потявкивает. А на местах прирастает только бардак. Хорошо, что еще удалось канализировать естественный протест людей творящемуся беспределу в волонтерство.