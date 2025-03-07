Выбросы мазута из Чёрного моря на побережье в Краснодарском крае участились в связи с потеплением. Об этом в пятницу, 7 марта, в МЧС России.
Выбросы мазута в Краснодарском крае участились из-за потепления
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
У нас не законы и правила, а договорняки сватов. Вот и хлебаем. Насравшая больше этих танкеров мразь за бугром рыгает и на нас лениво потявкивает. А на местах прирастает только бардак. Хорошо, что еще удалось канализировать естественный протест людей творящемуся беспределу в волонтерство.
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