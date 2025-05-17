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Высокий уровень гормонов стресса в среднем возрасте связан с риском развития болезни Альцгеймера у женщин в постменопаузе

Стресс может быть связан с болезнью Альцгеймера, особенно у женщин в постменопаузе, показывает исследование, проведенное Университетом Техаса в Сан-Антонио (University of Texas Health Science Center at San Antonio, UT Health San Antonio).

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