Высокий уровень гормонов стресса в среднем возрасте связан с риском развития болезни Альцгеймера у женщин в постменопаузе

Стресс может быть связан с болезнью Альцгеймера, особенно у женщин в постменопаузе, показывает исследование, проведенное Университетом Техаса в Сан-Антонио (University of Texas Health Science Center at San Antonio, UT Health San Antonio).
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