Poll: More than a quarter of workers fear losing jobs to technology

A greater number of U.S. workers fear that their job could be eliminated because of technology, a new Gallup poll released Tuesday said.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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