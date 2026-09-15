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Poll: More than a quarter of workers fear losing jobs to technology

A greater number of U.S. workers fear that their job could be eliminated because of technology, a new Gallup poll released Tuesday said.

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