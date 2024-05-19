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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавазашвили об Акинфееве: «С возрастом Игорь уступает место более молодым голкиперам. Его состояние, видимо, уже не позволяет выходить даже на замену» 

Три из четырех последних матчей 38-летний голкипер провел в запасе. «В ЦСКА хорошие молодые мальчики-вратари.

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