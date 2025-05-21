Инструмент в руках врагов России

Рассекреченный документ ФСБ / Собор Воскресения Христова (Киев, Украинская греко-католическая церковь)УГКЦ и нацистыФСБ России обнародовала архивные данные под грифом «совершенно секретно» о расследовании органами безопасности подрывной деятельности членов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на территории СССР с 1930 по 1960 год.
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