Такой разный стресс

Снижение иммунитета, ухудшение здоровья, развитие депрессии… В чем только не обвиняют стресс! На самом деле первая реакция на стресс является своеобразным защитным механизмом, помогающим адаптироваться к различным жизненным ситуациям.
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