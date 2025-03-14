Тренер Гладилин заявил, что "Зенит" и "Спартак" справятся с дисквалификациями

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что потеря защитника Алексиса Дуарте перед центральным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" не будет критичной для красно-белых.