Тренер Гладилин заявил, что "Зенит" и "Спартак" справятся с дисквалификациями

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что потеря защитника Алексиса Дуарте перед центральным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" не будет критичной для красно-белых.
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