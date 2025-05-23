Есть кем гордиться: 18-летний гранатометчик из Тувы переключив атаку дрона на себя, спас 9 сослуживцев Ольга БезродняяВ ходе военных действий молодой гранатометчик Сотпа Шалган, известный под позывным Шаман, проявил невероятную храбрость, спасая своих сослуживцев от неизбежной атаки дрона.