Есть кем гордиться: 18-летний гранатометчик из Тувы переключив атаку дрона на себя, спас 9 сослуживцев Ольга БезродняяВ ходе военных действий молодой гранатометчик Сотпа Шалган, известный под позывным Шаман, проявил невероятную храбрость, спасая своих сослуживцев от неизбежной атаки дрона.
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