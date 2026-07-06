В Казани заведующую детсадом будут судить за мошенничество

По данным прокуратуры Приволжского района Казани, женщина фигурирует в уголовном деле о хищении 643 тысяч рублей бюджетных средств: она оформила на должность завхоза несуществующего сотрудника («мёртвую душу») и присваивала начисляемую ему зарплату.
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