В Казани заведующую детсадом будут судить за мошенничество

По данным прокуратуры Приволжского района Казани, женщина фигурирует в уголовном деле о хищении 643 тысяч рублей бюджетных средств: она оформила на должность завхоза несуществующего сотрудника («мёртвую душу») и присваивала начисляемую ему зарплату.