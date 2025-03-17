Китайский суд впервые защитил авторские права на арт, созданный в Midjourney Наро...

Китайский суд впервые защитил авторские права на арт, созданный в MidjourneyНародный суд города Чаншу (провинция Цзянсу, КНР) вынес прецедентное решение по делу о нарушении авторских прав на изображение, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (AIGC).
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