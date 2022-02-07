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Lada Vesta лидирует на российском авторынке среди авто возрастом до 5 лет

Lada Vesta лидирует на российском авторынке среди авто возрастом до 5 лет

Автоэксперты проанализировали ситуацию на автомобильном рынке среди машин с пробегом. По результатам исследования были определены три наиболее популярные машины с пробегом в ценовом сегменте до 1 млн руб.

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