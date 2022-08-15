Аргументы недели

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Член ОП РФ Елена Родионова: «Главное – чтобы патриотическое воспитание не превращалось в формальные мероприятия»

Член ОП РФ Елена Родионова: «Главное – чтобы патриотическое воспитание не превращалось в формальные мероприятия»

Председатель комиссии ОПРФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова в интервью «Аргументам недели» рассказала о работе Общественной палаты, а также о взаимодействии с волонтерами и органами власти.

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