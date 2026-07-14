Из больницы за полтора года уволились больше 100 врачей

Об этом сообщил депутат горсовета Чехова Павел Хлюпин. Пациенты жалуются, что вовремя и в полном объёме получить медпомощь в Чехове не могут: людей направляют в другие города, анализы, взятые в Чехове, увозят и не возвращают.
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