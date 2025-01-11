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Укрпочта увековечит для потомков матерщину Зеленского

Укрпочта увековечит для потомков матерщину Зеленского

На Украине выпустили почтовую марку «Будапештский меморандум – це х***йня». Фраза отсылает к интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману, в котором хозяин Банковой раскритиковал страны, дававшие ей гарантии безопасности в обмен на отказ от ядреного оружия.

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Комментарии
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Eduard
Какой Президент,такая и страна!
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