В Киеве вновь подожгли транспорт военных На Украине недовольство граждан политикой властей продолжает выражаться в поджогах автотранспорта, принадлежащего военным.
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В Киеве вновь подожгли транспорт военных На Украине недовольство граждан политикой властей продолжает выражаться в поджогах автотранспорта, принадлежащего военным.
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