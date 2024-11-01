ЛИТЬ МОЛОКО — ТОЖЕ ИСКУССТВО 333333; " data-record-type="106" data-bg-color="999999;">Источник: ООО НПО «АВИС»ИА «Сусанин» Многие привыкли к тому, что бутылки газировок и молока на полках магазинов — это что-то само собой разумеющееся, не задумываясь о том, какая сложная и многоэтапная цепочка производства позволила оказаться на прилавке именному такому продукту именно в такой упаковке.