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BYD Denza Z9S: седан с тремя моторами на 1194 л.с. и запасом хода 920 км

BYD Denza Z9S: седан с тремя моторами на 1194 л.с. и запасом хода 920 км

Компания BYD через свой премиальный бренд Denza опубликовала первые официальные изображения предстоящего седана Z9S, представив новый exterior-цвет «Dawn Purple» (Рассветно-фиолетовый) и подтвердив производственный дизайн модели.

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