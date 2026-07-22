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Тульские новости

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В Кимовске потушили пожар в квартире

В Кимовске потушили пожар в квартире

Из горящего дома в Кимовске эвакуировали 10 человек, включая четверых детей. Пострадавших нет.По данным МЧС Тульской области, в Кимовске на улице Павлова загорелась квартира на четвертом этаже многоквартирного жилого дома.

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