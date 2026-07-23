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Психологическое образование в ТвГУ: университет подтвердил высокий статус в федеральном рейтинге

Психологическое образование в ТвГУ: университет подтвердил высокий статус в федеральном рейтинге

Тверской государственный университет (ТвГУ) продемонстрировал высокие результаты в ежегодном рейтинге образовательных программ высшего образования, заняв 22-е место в стране по направлению «Психология» в 2026 году.

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