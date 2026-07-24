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Уход от тяжелобольного мужа, сыновья Рюрик и Ингвар и полное молчание: куда пропала звезда «Александровского сада» Ксения Кузнецова

Уход от тяжелобольного мужа, сыновья Рюрик и Ингвар и полное молчание: куда пропала звезда «Александровского сада» Ксения Кузнецова

В начале 2000-х Ксения Кузнецова запомнилась зрителям по главным ролям в сериалах «Тайга. Курс выживания» и «Александровский сад».

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