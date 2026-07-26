Андреа Кими Антонелли: «У «Мерседеса» хороший темп, в гонке будет интересно»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о целях на предстоящий Гран-при Венгрии . Антонелли был оштрафован потерей трех позиций за превышение скорости под желтыми флагами в квалификации, и начнет гонку с 7-го места.