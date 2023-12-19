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Мясо подорожало, цены на яйца в космосе: во сколько обойдётся стол на Новый год 2024

«Индекс оливье» растёт, цены на яйца и мясо улетают в небеса, мандарины вновь становятся малодоступным фруктом… Можно ли в таких условиях приготовить нормальный праздничный стол? И сколько это будет стоить? Мы подсчитали, в какую сумму обойдётся приготовление салата оливье и других классических новогодних блюд на семью из 4 человек.

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