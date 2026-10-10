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Головин отдал пас в матче с «Тулузой» – у хавбека 3 (2+1) очка в 2 последних матчах за «Монако» и сборную России. В лиге Александр – среди лучших ассистов

Полузащитник « Монако » Александр Головин отдал голевую передачу на  Эдана Диопа в матче 6-го тура Лиги 1  против «Тулузы» (2:0, первый тайм).

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