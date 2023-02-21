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Ефимов: В 2022 году в Москве ввели в эксплуатацию почти 200 тыс. кв. м промышленно-производственных площадей

Ефимов: В 2022 году в Москве ввели в эксплуатацию почти 200 тыс. кв. м промышленно-производственных площадей

В 2022 году город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 196,2 тысячи квадратных метров промышленно-производственных площадей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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