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Сенатор Пол заявил, что проголосует за бюджет, если в нем не будет помощи Киеву

Сенатор Пол заявил, что проголосует за бюджет, если в нем не будет помощи Киеву

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что для того, чтобы избежать шатдауна правительства США, он согласен на ускоренное голосование по бюджету, в который не будут закладываться средства на помощь Украине.

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