Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор дал оценку текущему вооружённому противостоянию между Россией и Украиной, отметив, что Российская Федерация выходит в нём победителем, а благосклонность Москвы к Вашингтону практически отсутствует.
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