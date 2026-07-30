Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

360 подписчиков

Макгрегор: НАТО не добился деэскалации конфликта с РФ, а Украина истощила военный потенциал

Макгрегор: НАТО не добился деэскалации конфликта с РФ, а Украина истощила военный потенциал

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор дал оценку текущему вооружённому противостоянию между Россией и Украиной, отметив, что Российская Федерация выходит в нём победителем, а благосклонность Москвы к Вашингтону практически отсутствует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии