Магнитогорский цементно-огнеупорный завод получил право выпускать сульфатостойкий портландцемент класса прочности 42,5, предназначенный для гидротехнических сооружений и конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию.
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