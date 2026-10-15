Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва продолжит добиваться установления истины и привлечения к ответственности тех, кто стоит за кровавыми инсценировками, в том числе в Буче.
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