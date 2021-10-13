Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

ЗанозаОбществоСоцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах .Вернуться к статье91НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга Кольцова (Кринберг)Ахеджаковой давно надо поменять фамилию на Извиняйло 👌ВКВасилий КоликовЗачем? Просто -как предлагалось в конце поста - отправить ее в космос. И забыть вернуть.bngor68 АгеевНу да, ещё и космос загадить. Пусть в Европу чешетNNataЕё лечить надо.Совсем сбрендила на старости лет. Чушь мелет, а СМИ разносит как заразу.Нужно даже принудительно в закрытое мед.учреждение.ВКВасилий КоликовКосмос большой. Лет через 200 можно вспомнить параметры орбиты и свести космический мусор на землю..Александр СимаковЕй бы лучше мозги поменять, хотя бы на обезьяньи... :-)Александр СимаковЕй бы лучше мозги поменять, хотя бы на обезьяньи... :-)Александр СимаковНе правильная зажигалка, газ должен выходить из того места, где хвост. Это и по-украински будет (особенно когда в России что-то хорошее случается), и физиологически правильно...Александр СимаковНе правильная зажигалка, газ должен выходить из того места, где хвост. Это и по-украински будет (особенно когда в России что-то хорошее случается), и физиологически правильно...Комментировать
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