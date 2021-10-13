Заноза

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Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

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Ольга Кольцова (Кринберг)
Ахеджаковой давно надо поменять фамилию на Извиняйло 👌
Василий Коликов
Зачем? Просто -как предлагалось в конце поста - отправить ее в космос. И забыть вернуть.
bngor68 Агеев
Ну да, ещё и космос загадить. Пусть в Европу чешет
Nata
Её лечить надо.Совсем сбрендила на старости лет. Чушь мелет, а СМИ разносит как заразу.Нужно даже принудительно в закрытое мед.учреждение.
Василий Коликов
Космос большой. Лет через 200 можно вспомнить параметры орбиты и свести космический мусор на землю..
Александр Симаков
Ей бы лучше мозги поменять, хотя бы на обезьяньи... :-)
Александр Симаков
Ей бы лучше мозги поменять, хотя бы на обезьяньи... :-)
Александр Симаков
Не правильная зажигалка, газ должен выходить из того места, где хвост. Это и по-украински будет (особенно когда в России что-то хорошее случается), и физиологически правильно...
Александр Симаков
Не правильная зажигалка, газ должен выходить из того места, где хвост. Это и по-украински будет (особенно когда в России что-то хорошее случается), и физиологически правильно...

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