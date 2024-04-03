Высказавшаяся против СВО певица Анжелика Варум уехала в США

Певица Анжелика Варум вернулась на сцену после долгого отсутствия. Совместное выступление с ее мужем Леонидом Агутиным в Нижнем Новгороде стало долгожданным событием для поклонников, которые не понимали, что с ней случилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии