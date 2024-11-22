Льюис Хэмилтон признался, что хотел завершить сезон досрочно

Льюис Хэмилтон признался, что хотел завершить сезон досрочноMercedes Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о том, что хотел досрочно завершить сезон и покинуть команду после Гран При Бразилии, где он занял десятое место.
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