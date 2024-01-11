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Вновь обострилась ситуация вокруг Института философии Российской академии наук, главной государственной "идеологической" академической структуры.

Вновь обострилась ситуация вокруг Института философии Российской академии наук, главной государственной "идеологической" академической структуры.

ФОТО: CAPTUREPB/SHUTTERSTOCK.COM, IPHRAS.RU МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ ПЯТАЯ КОЛОННА ФИЛОСОФОВ. "КОНТРНАСТУП" ПРОТИВ РОССИИ ПОД ФЛАГОМ АКАДЕМИИ НАУК Вновь обострилась ситуация вокруг Института философии Российской академии наук, главной государственной "идеологической" академической структуры.

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