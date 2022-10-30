Сайт города Алматы

76 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    На кой они здесь нужны.ПЦР-тест отменили...
  • Галина к
    Братья казахи, вы такие братья... Прям хочется блевать! Этих страдальцев никто не вынуждал бежать, это предатели и т...Россияне, приезжа...
  • Ивановна
    Бегунки съели?Продукты питания ...

Алматинцев призвали по возможности отказаться от прогулок

Алматинцев призвали по возможности отказаться от прогулок

По сообщению Казгидромета, 30 октября в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В Казгидромете предупредили, что в целом по городам 30 и ночью 31 октября ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха и рекомендовали сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения, а детям и беременным женщинам посоветовали отказаться от длительных прогулок, а занятия спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх