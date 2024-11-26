Fashion: Не только Ирина Шейк и Наталья Водянова: 7 новых российских моделей, покоривших мировые подиумы

Имена Ирины Шейк и Натальи Водяновой известны даже тем, кто не считает себя адептом мира моды. Истории успеха простых девушек из российской глубинки впечатляют, но сегодня на смену им уже приходят новые лица.
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