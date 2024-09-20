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Военное обозрение

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Состояние советской противотанковой артиллерии после окончания Великой Отечественной войны

Состояние советской противотанковой артиллерии после окончания Великой Отечественной войны

На момент окончания Второй мировой войны большая часть советских буксируемых противотанковых пушек не в полной мере соответствовала своему назначению.

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