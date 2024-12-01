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Закон, порядок, государство

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В Приморье юнармейцы приняли участие в краевом фестивале «Готов к труду и обороне» среди допризывной молодёжи региона

В Приморье юнармейцы приняли участие в краевом фестивале «Готов к труду и обороне» среди допризывной молодёжи региона

В ходе прохождения этапа с многоборьем ребятам предстоит соревноваться в беге на 60 и 3000 метров, в подтягивании, плавании на 50 метров и прыжков в длину.

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