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Кардиолог назвал неочевидную причину болей в области сердца

Кардиолог назвал неочевидную причину болей в области сердца

Кардиолог назвал неочевидную причину болей в области сердца Терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов заявил, что боли в области сердца могут возникать при заболеваниях опорно-двигательной системы или воспалительных процессах в лёгких.

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