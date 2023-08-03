Кардиолог назвал неочевидную причину болей в области сердца Терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов заявил, что боли в области сердца могут возникать при заболеваниях опорно-двигательной системы или воспалительных процессах в лёгких.