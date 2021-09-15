Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«Принципиально не буду больше племяшку возить на занятия!» - заявила сестра— Моя старшая сестра воспитывает дочку одна! – рассказывает тридцатичетырехлетняя Анастасия. – Обычная история.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила людмилаСвоим надо помогать.Я так считаю.Тем более,что она просит от необходимости.Когда-нибудь ваша племянница и вам поможет.Вы же не знаете,как сложится ваша жизнь в дальнейшем.ЛАНА ЯАнастасия-полная свинья!Галина ВойсковаяЗря вы так. Знаю людей которые друг другу вообще чужие, но дети ходят вместе на кружки и они кооперируются, водят детей и на кружки и в школу. Даже было однажды и ночевать у себя оставляли. А что дети между собой порой ссорятся, поделить что-то не могут - это нормально. Так они учатся общению с людьми, умению находить компромиссы. В жизни это поможет.PpatentlilМать Кирилла (Настя) не знает что такое родственные чувства. Чувст к сестре у нее нет. Поэтому и такое поведение. Такие понятия, как состадание, сочувствие ей незнакомы. Равнодушная особь. Ее муж понял, что она поступила плохо, но она сама, к сожалению, слишком толстокожая и эгоистичная.Ольга БухароваДействительно сложно что ли?ГГалинаА вы себя поставьте на её место, беременная и ей тяжело, а дальше рождение второго ребенка. А ей ещё за племянницей надо ухаживать. Старшая сестра должна была поговорить с Настей, попросить помощи, а она решила что ей все должны помогать и просто навязала ребенка. Это недопонимание между сёстрами, надо просто садиться за стол переговоров и договариваться, а им некогда и нет желанияКомментировать
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