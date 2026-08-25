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Царьград

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Рast.am: Мнацакан Сафарян может стать новым послом Армении в России

Рast.am: Мнацакан Сафарян может стать новым послом Армении в России

Мнацакан Сафарян, замминистра иностранных дел Армении, может стать новым послом в России. Премьер Никол Пашинян планирует заменить Гургена Арсеняна, который занимает должность с августа 2024 года, из-за недовольства его работой.

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