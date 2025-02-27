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Царьград

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Александр Буйнов: ДТП с Lexus и пострадавшей на переходе в центре города

Александр Буйнов: ДТП с Lexus и пострадавшей на переходе в центре города

На пешеходном переходе случилось ДТП с участием, предположительно, артиста Александра Буйнова. Кадры показывают пострадавшую, которой оказывают помощь, в то время как водитель автомобиля Lexus заперся внутри и не выходит.

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