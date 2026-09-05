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КПРФ: Бондаренко сможет участвовать в выборах не в статусе кандидата

КПРФ: Бондаренко сможет участвовать в выборах не в статусе кандидата

За решением Саратовского областного суда по делу блогера-коммуниста Николая Бондаренко видна попытка снять с выборов «яркого, известного на всю страну кандидата в Госдуму», заявил RTVI первый зампред ЦК КПРФ, депутат палаты парламента Юрий Афонин.

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