КПРФ: Бондаренко сможет участвовать в выборах не в статусе кандидата

За решением Саратовского областного суда по делу блогера-коммуниста Николая Бондаренко видна попытка снять с выборов «яркого, известного на всю страну кандидата в Госдуму», заявил RTVI первый зампред ЦК КПРФ, депутат палаты парламента Юрий Афонин.