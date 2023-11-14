Доктор рассказала, как холодный душ поможет сохранить молодость

Американский врач Пунам Десаи утверждает, что пребывание в холодной воде способствует повышению уровня коллагена, что, в свою очередь, сглаживает морщины, снижает уровень стресса, уменьшает воспаление и даже улучшает сон.
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