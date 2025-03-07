Орбан: ЕС изолируется, Венгрия остается открытой к диалогу с миром

После саммита ЕС, на котором Венгрия отказалась поддержать заявление по Украине, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изоляция грозит не его стране, а самому ЕС, отдалившемуся от США, Китая и России из-за санкций и торговых конфликтов.