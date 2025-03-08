«Привет всем, кто ждёт 409-ую»: в Омске и области цветы к 8 марта продают в маршрутках и лимузинах. Цветочную маршрутку заметили на Левом берегу, лимузин с тюльпанами - в Таре.
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«Привет всем, кто ждёт 409-ую»: в Омске и области цветы к 8 марта продают в маршрутках и лимузинах. Цветочную маршрутку заметили на Левом берегу, лимузин с тюльпанами - в Таре.