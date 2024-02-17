Посольство: Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального

Советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван в пятницу в МИД Британии в связи со смертью Алексея Навального, заявил представителям британской стороны о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ.
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