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Посольство: Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального

Посольство: Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального

Советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван в пятницу в МИД Британии в связи со смертью Алексея Навального, заявил представителям британской стороны о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ.

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