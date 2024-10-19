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Немецкий генерал жёстко раскритиковал Бербок за отношение к России

Немецкий генерал жёстко раскритиковал Бербок за отношение к России

Вундрак подверг публичной критике главу МИД ГерманииГенерал Бундесвера в отставке Йоахим Вундрак убеждён, что победить Россию военным путём невозможно.

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